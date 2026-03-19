歌舞伎俳優の片岡愛之助が18日、自身のブログを更新。妻で俳優・藤原紀香からもらった“粋な”誕生日プレゼントを写真で披露した。【写真】「センス抜群〜 愛あふれてる!!」妻・藤原紀香からもらった誕生日プレゼント愛之助は、4日に54歳の誕生日を迎えた。投稿では「妻からの誕生日プレゼント」とつづり、人気作品『ルパン三世』の登場キャラクター・石川五ェ門のイラストがデザインされた黒いバッグを紹介した。自身は現在