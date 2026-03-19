名古屋高裁金沢支部＝金沢市富山県黒部市の自宅で高校生だった長女福山里帆さん（26）に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われ、昨年10月に懲役8年の判決を受けた父親の大門広治被告（54）の控訴審初公判が19日、名古屋高裁金沢支部で開かれ、被告側が改めて無罪を主張し、即日結審した。判決は来月21日。福山さんは2024年に実名で被害を公表して以来、性被害の撲滅を訴えてきた。この日は出廷せず、弁護士が「これ以上私を