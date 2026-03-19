お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）が18日、自身のインスタグラムを更新。「今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」と報告し、妻でタレントの渡辺満里奈（55）、長男（18）・長女（15）との家族４ショットを披露した。【写真】「娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」名倉潤が公開したほほ笑ましい家族4ショット名倉は「4月から、高校生、大学生」になる2人の門出に、「感慨