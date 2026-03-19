女優の原菜乃華（22）が19日、都内でCMキャラクターを務めるデルモンテ「ピュレフルーツ」のイベントに出席した。リンゴをイメージした真っ赤な衣装で登場。CMではリンゴや桃といった果物の着ぐるみを着ており「かわいくて楽しかった。ピュレフルーツの気分を味わえました」と笑顔を見せた。同製品は1日の果実摂取目標量の半分を摂取できるパウチ入りのすりおろし果実。原は「お家でも食べますし、撮影の合間にも食べる。現