【カイロ＝村上愛衣、エルサレム＝福島利之】イスラエル軍が１８日、イラン南部のガス田を空爆し、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は報復としてカタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の天然ガス施設などを攻撃した。米イスラエルとイランの軍事衝突は周辺国を巻き込み、エネルギー施設を標的とした応酬に激化している。イラン国営通信によると、イスラエル軍が攻撃したのは、イランとカタールにまたがる世