BLACKPINKのJENNIE（ジェニー、30）が、米国の大規模音楽フェスティバル「2026 Lollapalooza Chicago（ロラパルーザ・シカゴ）」のメインアーティストとして舞台を披露する。K−POPアーティストとしては他にaespa（エスパ）、CORTIS（コルティス）、I−dle（アイドゥル）が出演する。同イベントは、7月30日から8月2日までの4日間、イリノイ州シカゴのグランド・パークで開催される。1991年（平3）に米最大級の野外音楽フェスティバ