TravisJapanの七五三掛龍也（30）が18日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。睡眠時の悩みについて語った。この日は「自律神経のセルフケア」をテーマにトーク。自立神経の乱れによって引き起こる問題として、めまいや発汗、不眠、腸の不調、息切れ、動悸などがあると専門家から告げられた。「僕は不眠です」と切り出して「結構悪夢見るんです」と告白。「自分が通ってた学校でサバイバルゲー