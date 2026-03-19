１９日に開幕した選抜高校野球、帝京（東京）のアルプススタンドでは、甲子園経験者ら多くのＯＢが声援を送った。２００９年夏に出場した武内就生さん（３４）も「いつ出てもおかしくなかったが、やっと出場してくれた」と後輩の活躍に目を細めた。今大会でナインを導く佐藤秀栄コーチは、０９年にともに甲子園を戦った仲間で、頼れる主将だった。選手との接し方について悩んでいたこともあったというが、「大人になっても甲子