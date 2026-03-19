外国為替市場で円相場が1ドル＝160円に近づくなか、片山財務相は閣議後の会見で、19日の日本銀行の金融政策決定会合や植田総裁の会見、日本時間20日未明の日米首脳会談などを念頭に、「投機筋が動きやすい日」との認識を示し、「非常に緊張感を持って見ている」と述べました。そのうえで、「為替が国民生活に与える影響があることを念頭に、いかなるときにも万全の対応をとる。今日は特にそういう日かなと思っている。しっかり構え