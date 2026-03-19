日本銀行は、18日から2日間にわたって開いた金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％程度に据え置くことを9人中8人の賛成多数で決定しました。中東情勢が緊迫化し、原油価格が急騰するなど景気悪化への懸念が広がっています。また、来月には、企業を対象に景気の現状や先行きの見通しを調査する3か月に一度の「日銀短観」も発表されます。日銀は、中東情勢や原油価格の動向をリスク要因として挙げ、経済や物価への影響を十分注