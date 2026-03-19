DREAMS COME TRUE中村正人（67）が、19日までに自身のXを更新。元メンバーの祝福に感謝した。中村は元メンバー西川隆宏の投稿をリポスト。18日に発売されたドリカム19枚目のアルバムを購入したことを報告したもので、「昨日フラゲ出来てヘビロテしてます。言いたいけど言えない、、、愛は続きますね。19枚目オリジナルアルバム発売本当におめでとう御座います」と発売を祝う内容だった。中村はこれに「あなたに祝ってもらえるの