【第17話】 3月19日 公開 第17話「かけちがい」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月19日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第17話「かけちがい」をヤンマガWebに無料公開した。 第17話は体育祭のパン食い競争で1着をとった保知矢さん。しかし、米沢と黒川さんが話しているのを見てしまい……。 「保知矢さんはあまりある」のページ