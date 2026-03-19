【ぴあコミック】 3月19日オープン 【拡大画像へ】 ぴあは、新マンガサイト「ぴあコミック」を3月19日にオープンした。なお、立ち上げに伴いコミチが同社のSaaS「コミチ＋」の導入及びサイト運営支援を提供することを発表している。 「ぴあコミック」は、スマートフォンやPCで気軽に楽しめるWEBコミックサイト。異世界、恋愛、ファンタジーなどを中心に、さまざまな