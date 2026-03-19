原告全員を新潟水俣病と認めるよう命じる判決が出た行政訴訟について、被告となっている新潟市の中原市長は「疑問がある」と述べました。 この裁判は県と新潟市による認定審査会で水俣病の患者と認められなかった人たちが、提訴したもので、3月12日に全面勝訴の判決が出されました。新潟水俣病は公式確認から60年を超え被害者の高齢化も進むことから、原告団と弁護団は県と新潟市に控訴しないよう求めています。一方、新潟市の