選抜高校野球が19日に開幕し、新潟県の帝京長岡と日本文理が開会式に臨みました。出場する32校の勇ましい行進で幕を開けたことしの選抜高校野球。新潟県からは一般選考で初めて2校が選ばれました。初の甲子園出場となる帝京長岡は初戦で宮城県の東北と。12年ぶり6度目の出場となる日本文理は、高知農業と対戦します。選手宣誓北照（北海道）手代森煌斗主将「かつて高校球児だったものたちが、世界と頂点を争うその原点に甲子園が