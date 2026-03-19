JR東日本秋田支社は、20日は強風が見込まれるとして、列車の運行計画と見通しを発表しました。〈20日の列車運行計画と見通し〉〇羽越線・秋田－新屋夕方ごろから最終列車まで、遅れや運休が発生する可能性あり・新屋－吹浦（山形）夕方ごろから遅れや運休が発生する可能性あり21時ごろから最終列車まで、運転取りやめ〇五能線・東能代－弘前（青森）夕方ごろから最終列車まで、遅