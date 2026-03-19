マッツ・ミケルセンが主演を務めたアナス・トマス・イェンセン監督の新作映画『The Last Viking（英題）』が、『さよなら、僕の英雄』の邦題で6月19日より新宿ピカデリーほかで全国公開されることが決定した。 参考：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』7月31日日米同時公開サプライズ満載の予告も 本作は、『愛を耕すひと』の脚本などでも知られ、これまで数々の作品でミケルセンとタッグを組