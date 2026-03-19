6月7日よりWOWOWで放送・配信がスタートする伊藤健太郎主演の『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』に木村文乃とGACKTが出演することが決定。あわせてGACKTの主題歌入り特報映像とメインビジュアルが公開された。 参考：GACKT＆杏、海外在住の2人が考える真の“郷土愛”日本に「帰ってきた」と感じる瞬間は？ 本作は、WOWOW初のK-文学（韓国文学）作品の映像化となるダークサスペンス。