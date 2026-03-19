アニメ『サイボーグ009 ネメシス』が今夏に配信開始されることが決定し、ティザービジュアルが公開。あわせて中村悠一の出演が発表された。 参考：『週刊少年ジャンプ』に愛された男・中村悠一『鬼滅の刃』でも体現した“良き師匠”像 『サイボーグ009』とは、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織により戦争のための兵