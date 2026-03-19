選抜高校野球大会の開会式が阪神甲子園球場で行われ四国地区代表の英明が行進しました。 雨が上がった聖地・甲子園を球児たちが堂々と行進しました。3年ぶり4回目の出場となる四国地区代表・香川の英明です。昨年秋の四国大会で優勝し明治神宮大会ではベスト4に勝ち残りました。目標はベスト8です。開会式では出場32校を代表し北海道地区代表・北照の手代森煌斗主将が選手宣誓を行いました。（北照 手代森煌斗 主将）「今このとき