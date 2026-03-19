備前焼作家伊勢崎創さんの個展が岡山市北区の百貨店で行われています。 【写真を見る】備前焼作家 伊勢崎創さんの個展 日本伝統工芸中国展で特別賞「金重陶陽賞」を受賞【天満屋岡山店】 特徴的な曲線が目を引く「備前花器」日本伝統工芸中国展で特別賞「金重陶陽賞」を受賞した作品です。天満屋岡山店で開かれている陶芸家・伊勢崎創さんの陶展です。備前の土が持つ力強さをベースに鋭い曲線を多用しつつもどこか柔らかな