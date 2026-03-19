１９日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。原油価格が再び騰勢を強めていることを受け、将来のインフレ圧力につながるとの警戒感から売りが優勢だった。 １８日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が続伸し、この日の時間外取引で水準を切り上げていることで、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の物価上振れリスクが意識されているもよう。また、米連邦準備理