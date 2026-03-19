大学教授という肩書きを失ったヘブン（トミー・バストウ）が、それでも“カクノヒト”であり続けようともがく。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第119話は、そんな彼の焦りと、トキ（髙石あかり）のまっすぐさが噛み合うことで、物語の次の扉が開いていく回となった。 参考：『ばけばけ』第120話、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の怪談執筆が始まる ヘブンが大学をクビになったこ