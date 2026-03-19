【(C)EASL】 第2クォーターを36-14と圧倒 『東アジアスーパーリーグ（EASL）』のチャンピオンを決める『EASLファイナルズ マカオ2026』が3月18日からマカオ特別行政区で開幕した。ファーストラウンドから出場となった宇都宮ブレックスは、ニュータイペイ・キングスに85-64で勝利し、セミファイナル進出を決めた。 宇都宮の先発は比江島慎、高島紳司、D.J・ニュービル、ギャビ