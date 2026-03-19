子どもたちの健全育成に役立てられる「倉敷市よい子いっぱい基金」に倉敷市立工業高校から寄付金が贈られました。 【写真を見る】倉敷市立工業高校の生徒たちが「倉敷市よい子いっぱい基金」に寄付「子どもたちによい教育をしてもらうために使ってほしい」【岡山】 倉敷市の伊東香織市長が高校を訪れ式典が行われました。寄付金となる3万円は機械科有志の生徒たちがサイドテーブルなどを製作し販売した売り上げの中から