きょうの午後は、晴れて風が強まるでしょう。 【写真を見る】東海地方 3連休の天気は？きょう午後は各地で晴れて風強まる 花粉“大量飛散” 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/19 昼） 正午前の名古屋市内は、午前8時ごろに雨は止み、この時間は晴れ間が広がっています。気温は15℃で、朝よりも強い風が吹いています。 きょうの午後は、晴れる所が多いでしょう。各地で風が強まるため、洗濯物などが飛ばされないよう気をつけ