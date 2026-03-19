名古屋市中区の名古屋刀剣博物館で21日から、戦国時代の刀剣などを集めた特別展が始まります。会場には、戦国時代に備前地方で作られた刀剣など28本が展示されます。東海地方で初公開となる「三日月兼光」は、上杉謙信が所有していたとみられ、戦後の混乱期にアメリカに渡りましたが、去年、名古屋刀剣博物館がオークションで落札しました。特別展「三日月兼光と備前の名刀」は21日から始まります。