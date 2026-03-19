戸惑っている柴犬・“麦さん”（⇒次へ）【画像を見る】「慰めたいけどどうしたら…」思わず二度見してしまう柴犬の表情小さな子どもとワンちゃんが同じ空間にいると、それだけで優しい時間が流れますよね。追いかけっこをしたり、並んで眠ったり、ときにはけんかをしたり…。そんなひとときを切り取った、女の子と柴犬の映像がInstagramで話題になっています。「いじらしい」「かわいすぎる」と多くの声が寄せられたこの投稿には