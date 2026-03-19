新宿 北村写真機店で「ハッセルブラッド タッチアンドトライ会」および作品展「#十人十色Hasselblad」が3月28日（土）と3月29日（日）の2日間にかけて開催される。会場は同店B1階のベースメントギャラリー。いずれも参加は無料で、事前申し込みも不要。 ハッセルブラッドの最新機種や人気レンズを実際に手に取って体験できるイベント。主な試用機材として、2025年8月に発売された1億画素の中判ミラーレスカ