味しみカツが至福すぎる！「チキンカツおろし煮」【画像を見る】おいしさの格上げ＆お店風の再現テクをチェック！外食で人気の“しみしみカツ”も、おうちで手軽に味わえたらうれしいですよね。ジューシーなチキンカツに大根おろしをたっぷり乗せたら、満足感のある外食風ごはんに。身近な材料で作れるのに、お店のような奥行きのある味わいが楽しめます。教えてくれたのは▷ほりえさちこさん料理家。手軽で再現性の高い料理