ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月18日、公式Xを更新。決勝でアメリカを制し、世界一となったベネズエラの歓喜の瞬間を公開した。 【画像】大谷翔平、侍ジャパンに贈った“豪華差し入れ”に「一流はやる事が違う」藤平尚真が明かし感謝「ありがとうございます」 WBCが「The party is on for Team Venezuela!」と題して公開したのは、シャンパンファイトの様子を映した1本の動画だ。 「