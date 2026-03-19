シカゴ・ブルズ vs トロント・ラプターズ日付：2026年3月19日（木）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 109 - 139 トロント・ラプターズ NBAのシカゴ・ブルズ対トロント・ラプターズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし17-32で終了する。第2クォーター