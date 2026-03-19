3月19日（木）発売の『デジタルカメラマガジン2026年4月号』では、野鳥撮影を総力特集。 機材選びやカメラ設定といった基礎から、野鳥ごとの生態や撮影難易度をまとめた図鑑、全国の探鳥スポットガイドまで、幅広いコンテンツを1冊に凝縮した「撮影の教科書」決定版となっている。 「ニコン NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」の実写レポートも掲載している。 【特集1】撮り方の基礎テクニックから初心者にもおす