ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年3月19日（木）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 147 - 111 ユタ・ジャズ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ユタ・ジャズがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし43