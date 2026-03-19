毎日を過ごしていると、つい「もっと頑張らなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」と、自分にプレッシャーをかけてしまうことはありませんか。SNSで他人の充実した日常を目にして落ち込んだり、小さな失敗を引きずってしまったり――そんな“日々のしんどさ”を感じている人は、決して少なくありません。ちょっとした出来事に驚いたり、思わぬところでひと休みしたり、失敗して落ち込んだり、うまくできた自分に喜んだり。そんな小さな感情