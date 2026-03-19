日本たばこ産業（JT）は3月27日〜4月5日の期間、Ploom専用たばこスティック「EVO（エボ）」の新銘柄「エボ・サクラ・レギュラー」、および加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のリミテッドカラー「フューシャフレア」の全国発売を記念して、浅草六区ブロードウェイ（東京都台東区）にて開催される「浅草六区SAKURA STREET -桜艶通り-」に協賛し、同イベントの会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE（プル