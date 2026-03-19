トランプ米大統領のイラン作戦開始から2週間が経過した。イランは、イスラム教の殉教の視点や、民度の高い国家であることから徹底的に交戦するだろう。世界107カ国で学んだ元外交官が分かりやすく解説する。（著述家山中俊之）イランやイスラム教を甘くみるトランプの大誤算筆者は、1990年に外務省に入省してアラビア語を履修、中東での勤務経験を持つ。その後は民間に転じて、現在はコンサルタントとしてグローバルビジネスの