【その他の画像・動画等を元記事で観る】 杉咲花と、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が出演する日経電子版の新CMが公開された。 ■CMでは杉咲花と大森元貴が「もしもビジネスパーソンだったら」という世界を表現 「春割キャンペーン」の開始に合わせて、杉咲花と大森元貴が出演する新しい広告。CMでは、杉咲と大森が「もしもビジネスパーソンだったら」という世界を表現。桜が舞う街を歩きながら、新しい一歩を踏