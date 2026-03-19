『デジタルTVガイド』の公式Xで、Snow Manの宮舘涼太を起用した5月号の表紙ビジュアルが公開され、ファンの注目を集めている。 【画像＆動画】宮舘涼太『デジタルTVガイド』表紙ビジュアル／『ターミネーターと恋しちゃったら』メインビジュアル／宮舘涼太のコメント動画 他 ■ニットにベージュのジャケットを合わせた宮舘宮舘涼太 3月24日発売の『デジタルTVガイド』5月号では、ドラマ『ターミ