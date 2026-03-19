【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの永瀬廉と黒川想矢が共演する、ユニバーサル ミュージック『#春うたベスト50』キャンペーンCMの第2弾『兄弟の物語「変化」篇』が3月19日より全国で放映開始となった。 ■第2弾CMでは、RADWIMPSの「正解」「そっけない」を使用 ユニバーサルミュージックは、3月12日より『#春うたベスト50』キャンペーンを開始。音楽を聴くことで