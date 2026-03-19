【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの佐久間大介がアンバサダーを務めるキャットフードブランド“懐石”にて、新ブランドムービー『懐石で、心がつながる、おいしい時間』（15秒、30秒）が公開。併せて、“懐石” 愛犬用WEBCM『どちらの懐石にしようかな』篇および“懐石”猫様用WEBCM『懐石で、君と近づきたい』篇の他、ムービー撮影現場の様子と佐久間のインタビュー