日経225先物は11時30分時点、前日比1280円安の5万3630円（-2.33％）前後で推移。寄り付きは5万3540円と、シカゴ日経平均先物（5万3465円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時につけた5万3290円を安値に、直後には5万3670円まで下げ幅を縮める場面もみられた。その後は様子見姿勢が強まるなかで、5万3370円～5万3670円辺りでの保ち合いを継続。 日経225先物は前日の急伸部分を帳消しにする