児玉化学工業 [東証Ｓ] が3月19日昼(12:00)に配当修正を発表。従来無配としていた26年3月期の期末一括配当を10円実施し、28期ぶりに復配する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025年11月13日の2026年3月期第２四半期（中間期）決算発表時に開示しておりますとおり、2025年11月13日開催の取締役会において、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の業績予想を上方修正する等、