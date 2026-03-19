ウシオ電機 [東証Ｐ] が3月19日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の105億円→125億円(前期は124億円)に19.0％上方修正し、一転して0.4％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の54.6億円→74.6億円(前年同期は70億円)に36.6％増額し、一転して6.6％増益計算になる。 株探ニュース 会社側