19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1360円安の5万3600円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3875.94円に対しては275.94円安。出来高は2万6126枚となっている。 TOPIX先物期近は3614ポイントと前日比76.5ポイント安、現物終値比31.96ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53600