長年にわたり離島などの医療に貢献した人を称える「医療功労賞」の中央表彰者に徳之島町の看護師清原美千代さんが選ばれました。読売新聞社が主催する「医療功労賞」は離島やへき地などの厳しい環境のもとで医療・福祉に貢献した人を表彰するものです。このうち、特に功績が顕著な中央表彰者に徳之島町の看護師清原美千代さん(67)が選ばれました。清原さんは40年以上にわたり徳之島で看護の業務に従事。新型コロナウイル