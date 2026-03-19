これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多い地域ではナダレに注意ください。 ◆19日(木)これからの天気 広く雨が降りますが、夕方にはやむところが多いでしょう。 各地で北西の風がやや強く吹きそうです。 降水確率は、午後6時にかけて50%以上のところが多くなっています。 ◆19日(木)の予想最高気温 最高気温は、9～13℃の予想です。 昨