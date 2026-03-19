19日未明、廿日市市の民家で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、廿日市市林が原の住宅です。消防などによると午前2時ごろ、「建物の1階から出火し、周りの物に燃え移った」とこの家に住む人から通報がありました。消防車11台が出動し、火は約7時間後に消し止められましたが、木造2階建て住宅を全焼。隣接するアパートの一部も焼きました。住宅の1階からは遺体が見つかっており、警察はこの