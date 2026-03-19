医師不足が重くのしかかる山口県内の「へき地医療」を担っていく自治医科大学の新入生らを、村岡知事が激励しました。栃木県にある自治医科大学は入学金や授業料が免除される一方、卒業後に出身の都道府県で9年間、公立病院などに勤務し、へき地医療を支えます。下関市出身の中村洸太さんと防府市出身の西冨太賀さんは来月、入学します。（中村洸太さん）「今後高齢化が進む山口県で、医師として医療をけん引していくと共に、地域