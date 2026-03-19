松屋フーズは18日、「松屋」「松のや」の複合型店舗「出雲大塚店」を26日にオープンすると発表した。【写真】「むしろ最後の砦」写真を添えて“心境”を伝えたトリピーこれまで松屋が一度も出店していなかったのは、島根県と鳥取県の2県。今回の島根県が46都道府県目の出店になり、同店の公式Xでは「松屋が無いのは全国で残り『1県』…」とつぶやいていた。この投稿に鳥取県のマスコットキャラクター・トリピーも反応。自身